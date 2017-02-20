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Публикации за 20.02.17

В Подмосковье мужчина облил возлюбленную бензином и поджег

В Подмосковье мужчина облил возлюбленную бензином и поджег

В подмосковном поселке Клементьево в Можайском районе местная жительница доставлена в медицинское учреждение с сильными ожогами почти 80 процентов поверхности кожи. Такие данные приводятся в публикации издания .

По предварительным данным, в минувший четверг 27-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения в одном из домов по Юбилейной улице, устроил бытовую ссору со своей сожительницей. В ходе словесной перепалки мужчина облил возлюбленную горючей жидкостью и поджег. Позднее, прибывшие к месту происшествия медики приняли решение немедленно доставить пострадавшую в ближайшую клинику.

Сейчас женщина находится в центральной районной больнице в Можайске, где врачи диагностировали у нее ожоги тела и лица третьей и второй степени. Стражи порядка уже задержали «поджигателя» и проводят соответствующие следственные действия. Позднее также стало известно, что и пострадавшая, и ее обидчик ранее имели судимости за кражи и причинение вреда здоровью.

Москва. Другие новости 20.02.17

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