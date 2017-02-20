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Публикации за 20.02.17

В Подмосковье полиция задержала мужчину за замечание хулиганам

В Подмосковье полиция задержала мужчину за замечание хулиганам

В подмосковном Протвино у торгового центра «Слава» мужчина с супругой и тремя детьми решился сделать подросткам замечание, за что едва не угодил за решетку. Об этом сообщает онлайн-издание .

В минувшее воскресенье, примерно в девять часов вечера по местному времени, сотрудникам полиции поступил вызов от одного из граждан. Заявитель рассказал стражам порядка, что ему угрожает неизвестный.

Позднее выяснилось, что мужчина прогуливался с супругой и детьми возле торгового центра, где он заметил подростков, которые ломали стоявшие рядом тележки, и решился сделать им замечание, чтобы те прекратили хулиганить. Сразу после этого дебоширы позвонили в полицию с жалобой на сознательного гражданина.

Участковый в компании других сотрудников полиции явился на место происшествия довольно быстро. К удивлению всей семьи, стражи порядка почему-то решили задержать именно мужчину, вместо того, чтобы обратить внимание на бесчинствовавших школьников. Женщина, пытаясь в слезах управляться с тремя маленькими детьми, утверждала, что они с мужем не местные, что им еще предстоит добираться в другой город домой, сетовала на то, что без мужа добраться домой не сможет.

Лишь после вмешательства очевидцев этого инцидента сотрудники полиции изменили свое решение и не стали везти задержанного в отдел. Участковый впоследствии просто взял объяснения у всех присутствующих и решил отправить все стороны этого конфликта по домам.

Москва. Другие новости 20.02.17

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