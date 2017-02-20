В Москве таксист ограбил режиссера «Театра.doc»

Публикации за 20.02.17

В Москве подверглась ограблению режиссёр «Театра.doc» Виктория Кузнецова. Правоохранительные органы разыскивают водителя, который скрылся с ее деньгами.

Кузнецова обратилась в полицию после ограбления в такси в центре Москвы на Смоленском бульваре. Неизвестный в автомашине белого цвета открыто похитил у нее 5 тысяч рублей, после чего вытолкнул из машины скрылся, передает РИА «Новости».

Сообщается, что преступление было совершено 18 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.17

Жители Электростали встревожены строительством мечети на месте лесных массивов. / Зачем Подольску новые парковки среди гор мусора во дворах?. / В Кремле сожалеют об абсурдных обвинениях из Черногории. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»