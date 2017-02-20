В Москве арестован мужчина за совращение племянника

Публикации за 20.02.17

В Москве арестован 30-летний мужчина за насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего племянника. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии следствия, 9 февраля мужчина, находясь в квартире своей родственницы, расположенной на юго-востоке Москвы, совершил в отношении своего племянника 2011 года рождения действия сексуального характера. Установлено, что обвиняемый с октября 2016 года временно проживал в квартире своей родной сестры.

Мать ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы, после чего было незамедлительно возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности, отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.17

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