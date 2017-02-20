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Публикации за 20.02.17

В Подмосковье полицейский попался на сбыте фальшивых денег

В Подмосковье полицейский попался на сбыте фальшивых денег

В подмосковном Клину по подозрению в сбыте поддельных денег арестованы двое мужчин, один из которых оказался полицейским. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, 24-летний сотрудник полиции и его 27-летний знакомый, 17 февраля прибыли в город Клин для сбыта поддельных купюр в различных магазинах, используя фальшивки в качестве оплаты. При попытке рассчитаться «фальшивками» в одном из павильонов, продавец торговой точки, усомнившись в их подлинности, сообщила в правоохранительные органы, после чего мужчины были задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемых, уточнили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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