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Публикации за 20.02.17

В Москве мужчина захватил в заложники свою семью

В Москве мужчина захватил в заложники свою семью

В Москве на Боровском шоссе пьяный мужчина взял в заложники собственную семью. По данным источников в правоохранительных органах, сотрудники полиции вступили с ним в переговоры.

Сообщается, изначально мужчина не хотел впускать в квартиру свою жену и ребенка, а затем впустил и теперь не хочет выпускать, передает РИА «Новости».

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, на месте происшествия находится начальник управления внутренних дел по Западному административному округу. Он пояснил, что по предварительным данным у мужчины, захватившего заложников белая горячка.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.17

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