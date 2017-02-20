Захвативший в заложники семью требует «коридор» в посольство Ирана, Китая или КНДР

Публикации за 20.02.17

Стали известны новые подробности ЧП с захватом заложников в Москве, которых мужчина удерживает в собственной квартире. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» мужчина представился Леонидом Оводовым и сообщил, что вооружен ножом.

Он также сообщил, что в квартире находятся его жена и три дочери. «Пока мне не предоставят коридор в посольство Ирана, Китая или КНДР, я не дам им возможности выйти», – заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции ведут с захватчиком заложников переговоры. В правоохранительных органах отмечали, что предположительно у мужчины «белая горячка».

Москва, Светлана Антонова

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