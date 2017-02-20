Скандальная гонщица Мара Багдасарян «заработала» еще 27 тысяч рублей штрафа

Публикации за 20.02.17

Скандальная гонщица Мара Багдасарян по итогам рассмотрения очередных шести административных материалов «заработала» еще 27 тысяч рублей штрафа за неуплату предыдущих штрафных санкций. Такое решение принял мировой судья судебного участка района Аэропорт в Москве.

Как сообщил пресс-секретарь суда Константин Тимошенко, сама Багдасарян в суд не явилась, но представила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствии, передает РАПСИ.

Судья по результатам рассмотрения административного дела с учетом отягчающих и смягчающих вину обстоятельств назначил Багдасарян наказания в виде административных штрафов в размере 27 тысяч рублей.

Всего за пять дней судебных заседаний Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 102 тысячи рублей.

Как сообщалось ранее, в производство мирового судьи поступило 32 административных материала в отношении Багдасарян.

Ранее суд назначил Багдасарян 15 суток ареста в качестве административного наказания за уклонение от обязательных работ. Всего за 13 судебных заседаний нарушительнице были назначены 595 часов обязательных работ, штрафы на общую сумму 183 тысячи рублей и 15 суток административного ареста. Кроме того, девушка уже отбыла ранее назначенные ей наказания в виде 24 суток административного ареста.

В прошлом году в судебный участок от службы приставов поступила информация, что в связи с назначенными Багдасарян административными наказаниями в виде обязательных работ для нее были выбраны работы в качестве дворника в районе «Сокол». Однако ряд СМИ со ссылкой на судебного пристава-исполнителя сообщили, что в связи с медицинскими противопоказаниями девушку отправили разбирать документы в офисе одной из управляющих компаний района. На минувшей неделе стало известно, что в медицинских документах Багдясарян обнаружен признаки подделки.

Стоит отметить, что Багдасарян также была участницей скандальных гонок на Gelandewagen, однако по этому делу попала в разряд свидетельницы, хотя находилась в машине сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсаурова. За участие в гонках и нарушение правил дорожного движения она отбыла 10-дневный административный арест.

Савеловский суд 21 марта решит вопрос о пожизненном лишении водительских прав «гонщицы» по иску прокуратуры.

Мара Багдасарян – дочь известного предпринимателя Эльмара Багдасаряна, владельца мясоперерабатывающей компании.

Москва, Светлана Антонова

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