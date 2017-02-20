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Публикации за 20.02.17

Мужчина, захвативший в заложники свою семью, выпрыгнул из окна

Мужчина, захвативший в заложники свою семью, выпрыгнул из окна

В Москве захвативший в заложники собственную семью Леонид Оводов выпрыгнул из окна своей квартиры на Боровском шоссе, после чего его задержали полицейские.

По факту случившегося Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.206 УК РФ (захват заложников).

По версии следствия, мужчина, находясь в квартире по Боровскому шоссе в городе Москве, взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

В СКР уточнили, что жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает.

Сообщается, что после необходимого медицинского осмотра мужчина будет доставлен в следственные органы для проведения следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.17

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