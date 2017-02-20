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Публикации за 20.02.17

В Москве подросток пытался застрелить своего тренера

В Москве подросток пытался застрелить своего тренера

Сегодня в Москве 15-летний подросток едва не убил своего инструктора по стрельбе. Как сообщил столичный главк Следственного комитета РФ, ЧП произошло в тире в Измайловском проезде.

По данным ведомства, подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно произвел выстрелы в инструктора. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время обнаружено тело предполагаемого подозреваемого, следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, уточнили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.17

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