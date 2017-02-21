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Публикации за 21.02.17

В Балашихе глыба льда упала с крыши на коляску с младенцем

В Балашихе глыба льда упала с крыши на коляску с младенцем

Огромный кусок скопившейся наледи рухнул на коляску с 3-месячным ребенком в Балашихе с крыши одного из зданий. В этом происшествии новорожденный малыш получил небольшую травму, передает со ссылкой на источники в экстренных службах.

По информации представителей органов правопорядка, в результате этого происшествия трехмесячная девочка получила незначительную травму ноги. К месту происшествия незамедлительно вызвали бригаду медиков, которые выявили на теле пострадавшего ребенка ссадины и ушибы. Позднее было принято решение о доставке пострадавшей малышки в ближайшее медицинское учреждение для тщательного обследования на предмет возможных более серьезных травм.

Стоит напомнить, что немногим ранее похожий инцидент произошел в Дмитрове. Там на беременную местную жительницу с крыши упал большой ледяной ком как раз в тот момент, когда она вышла на балкон. Удар пришелся на живот, пострадавшей так же пришлось обратиться за помощью к медикам.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.02.17

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