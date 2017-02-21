Захвативший в заложники свою семью пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

Публикации за 21.02.17

Москвич Леонид Оводов, захвативший накануне в заложники собственную семью, пройдет психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, решается вопрос о заключении его под стражу.

Как сообщалось ранее, накануне 28-летний Оводов, находясь в квартире на Боровском шоссе, взял в заложники свою гражданскую супругу и трех несовершеннолетних детей. В ходе переговоров мужчина выдвигал различные требования, после чего выпрыгнул из окна пятого этажа на установленный сотрудниками МЧС спасательный куб.

Во время проведения следственных действий фигурант вину признал частично. Ему предъявлено обвинение по ст. 206 УК РФ (захват заложников).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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