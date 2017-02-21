Тренер, в которого стрелял подросток, умер в больнице

Публикации за 21.02.17

Стали известны новые подробности ЧП в московском стрелковом тире, где подросток стрелял в своего инструктора. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, от полученных ранений тренер скончался в больнице, а юноша обнаружен мертвым на железнодорожных путях.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в тире, расположенном в Измайловском проезде, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе выстрелил в мишень, а затем целенаправленно произвел выстрелы в инструктора и скрылся с места происшествия.

«Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную ему помощь, от полученных огнестрельных ранений 29-летний инструктор скончался в больнице», – говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что через непродолжительное время тело подростка было обнаружено на железнодорожных путях в районе Соколиной горы. По предварительным данным, смерть юноши не носит криминальный характер.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин, побудивших несовершеннолетнего к указанным действиям.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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