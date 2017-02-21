Дмитрий Гудков подтвердил претензии на пост мэра Москвы

Публикации за 21.02.17

Сегодня известный оппозиционер, бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков, позже исключенный из рядов «эсеров», лично подтвердил свое намерение побороться за пост мэра Москвы на выборах в 2018 году. «Я претендую на то, чтобы быть единым демократическим кандидатом», – сказал он на пресс-конференции.

Гудков отметил, что у него мотивация и личная, и политическая.

«Я живу в Москве всю свою жизнь и наблюдаю, как развивается наш город. Я понимаю, что Москва сильно отстает от большинства европейских городов. Я не хотел бы сегодня сильно критиковать городские власти – они делают что-то, исходя из своего понимания проблем», – заявил политик, слова которого цитирует «Русская служба Би-Би-Си».

Ранее о мэрских амбициях Гудкова сообщали его соратники. Политологи высказывали сомнения, что ему удастся стать единым кандидатом от оппозиционных партий. Одним из препятствий может вновь стать позиция партии «Яблоко». Ранее глава столичного отделения этой партии Сергей Митрохин сообщал прессе, что есть предварительное решение московской конференции о выдвижении в мэры именно его.

Примечательно, что на выборах мэра в 2013 году наиболее сильным кандидатом от оппозиции оказался Алексей Навальный, выдвигавшийся от «РПР-Парнаса». Он набрал 27,2% голосов, а Митрохин от «Яблока» – 3,5%.

Москва, Анастасия Смирнова

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