«Спорная» диссертация Мединского будет направлена в экспертный совет

Публикации за 21.02.17

Материалы по спорной диссертации министра культуры России Владимира Мединского поступили в Министерство образования и науки РФ и в скором времени будут переданы в экспертный совет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Министерство поступили материалы из диссертационного совета МГУ по диссертации Владимира Мединского. Данные материалы, в соответствии с установленной процедурой будут переданы на рассмотрение и анализ в соответствующий экспертный совет», – цитирует Минобрнауки «Интерфакс»

Напомним, весной 2016 года сетевое сообщество «Диссернет» оспорило докторскую диссертацию Мединского в Высшей аттестационной комиссии, так как это работа якобы не имеет научной ценности.

7 февраля диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова отказался рассматривать претензии к диссертации Мединского по существу по формальным основаниям.

В Минкультуры считают, что эта история «больше похожа на политический заказ, нежели на серьезные научные претензии».

Москва, Мария Вяткина

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