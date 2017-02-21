В Видном арестованы двое полицейских за вымогательство денег у наркодиллера

Публикации за 21.02.17

В подмосковном Видном задержаны двое сотрудников уголовного розыска по подозрению в вымогательстве денег у наркодилера из Молдавии. Оба они уже арестованы решением суда, однако продолжают отрицать свою вину.

Двое оперативных сотрудников уголовного розыска в Видном в прошлую пятницу были задержаны по подозрению в вымогательстве сотрудниками отдела собственной безопасности МВД. Решением Видновского городского суда оба они арестованы, пишет «Московский комсомолец», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах столичного региона.

Источник издания отметил, что задержанные стражи порядка поймали выходца из Молдавии с наркотическими веществами и вымогали у него 300 тысяч рублей. Жертва их посягательств решил пожаловаться на действия оперативников в полицию, поэтому передача денег проходила уже под контролем сотрудников собственной безопасности. Как только мужчина передал наличные подозреваемым, они были задержаны. Взятку «оборотни в погонах» успели спрятать под ковриком в своем авто. Сейчас оба подозреваемых свою вину отрицают.

Москва, Алексей Васильев

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