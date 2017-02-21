В Москве произошел пожар в центре детского творчества

Публикации за 21.02.17

В административном здании на юго-востоке Москве произошел крупный пожар. Как сообщила пресс-служба МЧС России по городу Москве, в ликвидации ЧП участвовали 55 человек личного состава.

По данным службы, ЧП произошло в 15:19 по адресу Волгоградский проспект,109, корпус 6. На место происшествия были направлены 16 подразделений экстренной службы.

Как было установлено, очаг возгорания находился на 5-м этаже, общая площадь пожара достигла 50 квадратных метров. К 15:47 огонь был ликвидирован. Сведений о пострадавших нет.

Как уточняет РИА «Новости», пожар произошел в центре детского творчества. Из здания было эвакуировано 60 детей.

Москва, Мария Вяткина

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