NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

«Яблоко» определит своего кандидата в мэры Москвы на дебатах: Гудков получил шанс

«Яблоко» определит своего кандидата в мэры Москвы на дебатах: Гудков получил шанс

Партия «Яблоко» определит своего кандидата на выборы мэра Москвы по итогам открытых дебатов. С такой идеей, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.

Как сообщила пресс-служба партии, на прошлой неделе основатель «Яблока» встретился с председателем московского отделения партии Сергеем Митрохиным и экс-депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым, которые ранее заявляли о намерении баллотироваться в мэры Москвы. И Митрохин, и Гудков дали Явлинскому согласие на участие в дебатах.

Формат, темы для обсуждения, место, время и порядок подведения итогов дебатов обсуждаются.

Ранее Гудков заявил о своих претензиях на пост мэра Москвы, выборы которого запланированы на осень 2018 года. При этом экс-депутат Госдумы рассчитывает стать единым кандидатом от демократической оппозиции.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.02.17

В Химках коммунальщики бастуют, требуя зарплату за 4 месяца. / Европа стала массово закупать газ в США. В ЕС смогли договориться с Трампом, но только в том, что вредит России. / МИД открыл на официальном сайте раздел фейковых новостей о России.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter