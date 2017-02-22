«Яблоко» определит своего кандидата в мэры Москвы на дебатах: Гудков получил шанс

Публикации за 22.02.17

Партия «Яблоко» определит своего кандидата на выборы мэра Москвы по итогам открытых дебатов. С такой идеей, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил председатель Федерального политического комитета партии Григорий Явлинский.

Как сообщила пресс-служба партии, на прошлой неделе основатель «Яблока» встретился с председателем московского отделения партии Сергеем Митрохиным и экс-депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым, которые ранее заявляли о намерении баллотироваться в мэры Москвы. И Митрохин, и Гудков дали Явлинскому согласие на участие в дебатах.

Формат, темы для обсуждения, место, время и порядок подведения итогов дебатов обсуждаются.

Ранее Гудков заявил о своих претензиях на пост мэра Москвы, выборы которого запланированы на осень 2018 года. При этом экс-депутат Госдумы рассчитывает стать единым кандидатом от демократической оппозиции.

Москва, Анастасия Смирнова

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