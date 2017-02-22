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Публикации за 22.02.17

В Подмосковье трое полицейских арестованы за вымогательство

В Подмосковье трое полицейских арестованы за вымогательство

Трое сотрудников полиции из Московской области задержаны по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взятки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, стражи порядка требовали у гражданина Молдавии крупную сумму денег в обмен за непривлечение его к ответственности.

По данным ведомства, подозреваемые задержали гражданина Молдавии, подложным способом обвинили его в хранении наркотических веществ и потребовали от него 350 000 рублей в обмен на то, что они закроют глаза на совершенное им «преступление».

Впоследствии вымогатели умерили свои аппетиты и потребовали у мигранта 300 000 рублей.

16 февраля подозреваемых задержали сотрудники собственной безопасности как раз в момент передачи им взятки, которая проходила под контролем оперативников. Сейчас все трое помещены под домашний арест, также установлена причастность к этому преступлению начальника отдела полиции, в котором работают подозреваемые, он на данный момент также задержан.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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