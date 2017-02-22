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Публикации за 22.02.17

В Подмосковье сиделка за издевательства над ветераном получила 3 года тюрьмы

В Подмосковье сиделка за издевательства над ветераном получила 3 года тюрьмы

Суд в Московской области признал 36-летнюю женщину виновной в систематических издевательствах над пенсионером-инвалидом и приговорил ее к трем годам лишения свободы. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Как установили следователи, в период 8-10 мая минувшего года сиделка неоднократно причиняла физические и психические страдания известному во времена СССР изобретателю, лауреату государственных премий, 76-летнему пенсионеру Владимиру Бруверу.

Женщина, которую наняли для ухода за пенсионером-инвалидом, осознавая, что в силу своего беспомощного положения пожилой человек беззащитен перед ней и не может сопротивляться, систематически избивала его, нанося удары в область шеи, головы и других частей тела, озвучивая при этом оскорбления и угрозы. Узнать о происходящем с пенсионером помогли установленные в квартире камеры.

21 мая того же года подозреваемая была задержана в Москве после выхода в эфир передачи, где она выступила в качестве гостьи. Во время допроса она рассказала следователям об обстоятельствах и причинах совершенного ею преступления, однако вину признала лишь частично. Суд решил, что доказательства следствия достаточны для признания ее виновной и приговорил сиделку-садистку к трем годам лишения свободы. Свое наказание женщина будет отбывать в колонии общего режима.

Москва, Алексей Васильев

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