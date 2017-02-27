В Москве безбилетный пассажир ударил ножом водителя автобуса

Публикации за 27.02.17

В Москве в пассажирском автобусе произошел конфликт, в результате которого водитель получил ножевое ранение в область грудной клетки и был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что ЧП произошло в районе дома №27 на Новокосинской улице. По предварительным данным, водитель автобуса маршрута №21 попытался выставить из салона безбилетного пассажира, который в ответ ударил шофера ножом.

Москва, Светлана Антонова

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