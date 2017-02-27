В московской школе произошел пожар: эвакуированы 700 человек

Сегодня утром в московской школе №2001 в Харьковском проезде произошел пожар. При его ликвидации потребовалась эвакуация учеников и преподавателей – всего из здания были выведены порядка 700 человек.
По данным источников в экстренных службах, очаг возгорания находился под лестничной клеткой, передает РИА «Новости».
В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.02.17
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