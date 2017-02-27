В московской школе произошел пожар: эвакуированы 700 человек

Публикации за 27.02.17

Сегодня утром в московской школе №2001 в Харьковском проезде произошел пожар. При его ликвидации потребовалась эвакуация учеников и преподавателей – всего из здания были выведены порядка 700 человек.

По данным источников в экстренных службах, очаг возгорания находился под лестничной клеткой, передает РИА «Новости».

В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.02.17

Фарид Каюми: Мировой терроризм победят искусство, красота и правда. / Ничего личного, только бизнес: к выборам Путина решили привлечь госкомпании. Это идеальное решение для повышения явки. / В Москве безбилетный пассажир ударил ножом водителя автобуса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»