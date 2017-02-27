На западе Москвы найдена мёртвая школьница

В Москве устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ее тело было найдено с признаками падения с большой высоты.
По данным ведомства, тело девочки было обнаружено сегодня утром около дома на проспекте Вернадского.
Проводится доследственная проверка. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 27.02.17
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