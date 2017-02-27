На западе Москвы найдена мёртвая школьница

Публикации за 27.02.17

В Москве устанавливаются обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ее тело было найдено с признаками падения с большой высоты.

По данным ведомства, тело девочки было обнаружено сегодня утром около дома на проспекте Вернадского.

Проводится доследственная проверка. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.02.17

Большинство россиян будут в Великий пост питаться, как обычно. / В московской школе произошел пожар: эвакуированы 700 человек. / Фарид Каюми: Мировой терроризм победят искусство, красота и правда. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»