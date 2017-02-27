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Публикации за 27.02.17

Конфликт со стрельбой в одном из кафе в Долгопрудном закончился убийством

Конфликт со стрельбой в одном из кафе в Долгопрудном закончился убийством

В ночь на субботу в одном из кафе, расположенных на территории подмосковного Долгопрудного, произошел конфликт, во время которого был застрелен один из посетителей заведения.

По данным регионального управления Следственного комитета, ЧП произошло 26 февраля примерно в два часа ночи у одного из домов на 1-ой Советской улице. Неизвестный нанес огнестрельное ранение в грудную клетку местному 34-летнему жителю, который от полученных повреждений скончался на месте.

По факту этого убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют личность и возможное местонахождение подозреваемого.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 27.02.17

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