Сотрудница банка в Подмосковье осуждена за кражу 20 млн рублей

Публикации за 27.02.17

В Московской области суд вынес приговор сотруднице одного из банков и ее сообщнику – уроженцам Волгоградской области Майи Романенко и Алексея Храмова, которые обвинялись в хищении из офиса кредитной организации почти 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, деньги злоумышленниками были похищены еще в августе 2015 года в одном из отделений банка на территории подмосковных Химок. Как выяснилось в ходе расследования, 20 млн рублей были украдены из сейфовой комнаты, к которой у теперь уже осужденной злоумышленницы был доступ.

Совершив преступление, Романенко и Храмов сбежали на территорию Белоруссии, где они и были задержаны сотрудниками органов правопорядка по запросу из России.

Впоследствии оба подозреваемых были переданы российским властям для проведения следственных мероприятий и судебных разбирательств. Суд признал их виновными и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима каждого.

Москва, Алексей Васильев

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