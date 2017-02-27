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Публикации за 27.02.17

Жители Подмосковья ослепли после употребления суррогатного виски

Жители Подмосковья ослепли после употребления суррогатного виски

Двое мужчин из Подмосковья неожиданно потеряли зрение почти сразу после того как попробовали дешевый контрафактный виски. С сильнейшим отравлением метиловым спиртом и потерей зрения они были госпитализированы в одну из местных клиник. Такие данные приводит пресс-центр Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Мужчины сообщили следователям, что приобрели дешевые виски и текилу 29 января этого года. Несмотря на то, что напитки обошлись им в разы дешевле, чем в обычном магазине, они не нашли этот факт подозрительным.

Следствие довольно быстро сумело установить, что мужчины отравились, выпив суррогатный алкоголь. По данному факту уже открыто уголовное производство за сбыт продукции, которая не отвечает требованиям безопасности и повлекла причинение тяжкого вреда здоровью.

Правоохранителям также удалось установить, что поддельные напитки были изготовлены кустарным методом в одном из гаражей. Двое предполагаемых «самогонщиков» уже задержаны, у мужчин также изъят целый ящик подозрительного по своему составу алкоголя.

Москва, Алексей Васильев

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