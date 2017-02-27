В Подмосковье бомж с игрушечным пистолетом ограбил магазин

Публикации за 27.02.17

Мужчина без определенного места жительства совершил разбойное нападение на один из продуктовых магазинов в подмосковных Серебряных Прудах при помощи игрушечного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Как отмечают в ведомстве, ограбление было совершено в магазине на улице Ленина.

«Находясь в помещении продуктового магазина на улице Ленина, злоумышленник, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги из кассы. После того, как были изучены камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали злоумышленника – 38-летнего мужчину, который ведет бродяжнический образ жизни и не имеет определенного места жительства», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

В отношении задержанного, у которого был изъят игрушечный пистолет, открыто уголовное производство, его обвиняют в разбое. Санкции УК РФ по данному преступлению предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Сейчас мужчина помещен под стражу.

Москва, Алексей Васильев

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