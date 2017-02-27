Голодец выступила против пенсионной реформы: надо повышать доходы граждан

Публикации за 27.02.17

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец выступила против новой пенсионной реформы, которая, как предполагается, приведет к увеличению возраста для выхода на пенсию. По ее оценке, достойную пенсию должно обеспечить увеличение дохода граждан в целом.

«Мне кажется, мы должны прекратить реформировать эту систему. Спокойные эволюционные меры по увеличению сборов, по усилению ответственности работодателей за уплату страховых взносов – вот спокойные шаги, которые позволят нам в конце иметь более высокие пенсии», – сказал Голодец в интервью телеканалу РБК.

Она подчеркнула, что выступает только за эволюционный подход к развитию пенсионной системы в России.

Между тем за реформирование системы выступает Минфин. В апреле 2016 года представители ведомства предложили повысить пенсионный возраст до 65 лет у мужчин и женщин. Как пояснило министерство, такая необходимость созрела в связи с тем, что средняя ожидаемая продолжительность жизни только с 1995 года выросла на семь лет для мужчин и на 5,2 года – для женщин. Среди других предложений ведомства – повышение страховых взносов и снижение ежегодной индексации пенсий.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.02.17

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