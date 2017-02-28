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Публикации за 28.02.17

Смертельный ротавирус: в Москве умер 5-летний мальчик после разрешения лечиться дома

Смертельный ротавирус: в Москве умер 5-летний мальчик после разрешения лечиться дома

В Москве умер 5-летний мальчик от осложненной ротавирусной инфекции. За день до его гибели врачи посчитали, что его можно вылечить дома. Сейчас по данному факту правоохранительные органы проводят проверку, передает .

ЧП произошло на юго-востоке Москвы на Люблинской улице. Предварительная причина – смерть из-за осложнения ротавирусной инфекции.

По данным издания, незадолго до гибели мальчик вместе с мамой вернулись из Германии, где ребенок проходил курс лечения от ДЦП. На симптомы ротавирусной инфекции ребёнок начал жаловаться ещё 14 февраля. Врач сразу назначил ему антибиотики, но они желаемого результата не принесли.

По данным издания, 23 февраля родители вызвали скорую, когда у ребенка поднялась высокая температура. Обследовавшие ребёнка врачи пришли к заключению, что он в госпитализации не нуждается и его можно лечить дома. Утром 25 февраля мать, проверяя состояние сына, нашла его мертвым.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.02.17

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