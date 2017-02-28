Московские хакеры похитили более 100 млн рублей / …киберпреступники орудовали на всей территории России

Публикации за 28.02.17

Сотрудники спецслужб задержали четырех участников хакерской организованной преступной группы, которые осуществили кибератаки на более чем 20 организаций в разных городах России. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, ущерб от их действий составил свыше 100 млн рублей.

По данным полиции, хакеры создали сеть фишинговых сайтов и осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций в разных городах РФ и управлять банковскими счетами.

Участниками хакерской ОПГ оказались четверо жителей Москвы и Московской области.

Сотрудниками спецслужб было проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Один подозреваемый заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

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