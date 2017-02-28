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Публикации за 28.02.17

Московские хакеры похитили более 100 млн рублей / …киберпреступники орудовали на всей территории России

Московские хакеры похитили более 100 млн рублей …киберпреступники орудовали на всей территории России

Сотрудники спецслужб задержали четырех участников хакерской организованной преступной группы, которые осуществили кибератаки на более чем 20 организаций в разных городах России. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, ущерб от их действий составил свыше 100 млн рублей.

По данным полиции, хакеры создали сеть фишинговых сайтов и осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций в разных городах РФ и управлять банковскими счетами.

Участниками хакерской ОПГ оказались четверо жителей Москвы и Московской области.

Сотрудниками спецслужб было проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 и ч. 3 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Один подозреваемый заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.02.17

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