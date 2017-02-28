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Публикации за 28.02.17

В Зеленограде на перемене в школе умерла девочка

В Зеленограде на перемене в школе умерла девочка

В Зеленограде на перемене в школе скончалась девочка: она внезапно почувствовала себя плохо, однако госпитализация не помогла. По данному факту столичный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку.

Как говорится в сообщении ведомства, ЧП произошшло накануне, 27 февраля. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.02.17

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