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Публикации за 28.02.17

СК завел дело после стрельбы по «скорой» в Раменском районе

СК завел дело после стрельбы по «скорой» в Раменском районе

Следователи разбираются в обстоятельствах нападения на сотрудника бригады медиков в Раменском районе, совершенного местным жителем, устроившим стрельбу из ружья по «скорой помощи». На данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 23 февраля. Подозреваемый 49-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в районе 2-ой Новошоссейной улицы в поселке совхоза «Сафоновского» в Раменском районе, произвел два выстрела из охотничьего ружья, после чего был обезоружен и задержан на месте нападения сотрудником медицинской бригады.

Сейчас решается вопрос относительно избрания для него меры пресечения.

«Следственные органы СК РФ по региону открыли уголовное производство в отношении 49-летнего жителя Раменского района по факту хулиганских действий», – отметили в ведомстве.

Москва, Алексей Васильев

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