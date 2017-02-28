В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели ребенка в утробе матери

Публикации за 28.02.17

Следователи открыли уголовное производство по факту гибели нерожденного ребенка во время кесарева сечения его 16-летней матери в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, беременную жительницу Подмосковья привезли в родильное отделение ГБУЗ МО районной больницы Сергиева Посада 11 февраля. Когда ее состояние стало ухудшаться, медики приняли решение об экстренном вмешательстве. Во время проведения кесарева сечения ребенок погиб в утробе матери.

Следователи планируют оценить действия медицинского персонала на предмет своевременности и правильности оказания медицинских услуг.

Стоит также отметить, что ранее медики рассказали прессе свою версию событий – по их утверждению, девушка поступила в родильное отделение с анемией и угрозой выкидыша.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.02.17

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