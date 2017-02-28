NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.02.17

Более 200 граммов героина нашли у подростков в подмосковном Ступине

Более 200 граммов героина нашли у подростков в подмосковном Ступине

Сотрудники полиции подмосковного Ступина задержали двоих подростков, во время обыска при которых было найдено более 200 грамм героина. Об этом сообщает официальный сайт Главного управления МВД России по Московской области.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов в Ступино, в районе улицы Некрасова были установлены и задержаны жители Московской и Тульской области в возрасте 19 и 17 лет, которые подозреваются в незаконном хранении наркотических веществ», – говорится в сообщении.

При личном досмотре у задержанных было изъято 3,9 грамма чистого героина. Позднее при проведении обысков по месту жительства подозреваемых стражи порядка обнаружили 159 свертков с героином, общая масса которого превысила 200 граммов.

По этому факту возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере. Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.02.17

В Раменском районе пытаются выселить из общежития почти 50 семей. / В московской промзоне обнаружены львята. / Правительство признало избыточными «бюджетные тиски» для регионов. Региональные власти не могут распоряжаться почти 95% своих средств.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter