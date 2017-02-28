Более 200 граммов героина нашли у подростков в подмосковном Ступине

Публикации за 28.02.17

Сотрудники полиции подмосковного Ступина задержали двоих подростков, во время обыска при которых было найдено более 200 грамм героина. Об этом сообщает официальный сайт Главного управления МВД России по Московской области.

«Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов в Ступино, в районе улицы Некрасова были установлены и задержаны жители Московской и Тульской области в возрасте 19 и 17 лет, которые подозреваются в незаконном хранении наркотических веществ», – говорится в сообщении.

При личном досмотре у задержанных было изъято 3,9 грамма чистого героина. Позднее при проведении обысков по месту жительства подозреваемых стражи порядка обнаружили 159 свертков с героином, общая масса которого превысила 200 граммов.

По этому факту возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ в крупном размере. Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.02.17

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