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Публикации за 28.02.17

В Подмосковье управдом получил условный срок за кражу 3 млн рублей

В Подмосковье управдом получил условный срок за кражу 3 млн рублей

Один из управдомов в Одинцовском районе осужден сроком на три года условно за кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области. Сумма похищенных средств у работодателей составила более 3 млн рублей.

По материалам следствия, Вадим Головаха в течение 4 месяцев, начиная с апреля 2016 года, похитил имущество и денежные средства у своих работодателей, которые находились в это время в отъезде. Украденную сумму он собирался «прокрутить» на бирже, рассчитывая на быструю прибыль, после чего вернуть средства законным владельцам. Реализовать данную схему преступнику не удалось, так как его работодатели вернулись и обнаружили пропажу. После этого Головаха явился с повинной в полицию и сознался в содеянном преступлении.

Суд рассматривал уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). С учетом ряда смягчающих обстоятельств судом было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.02.17

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