Фигуранты дела об убийстве Немцова устроили бунт в суде

Публикации за 02.03.17

Фигуранты громкого уголовного дела об убийстве Бориса Немцова устроили демарш, отказавшись участвовать в судебном процессе. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Шамсудин Цакаев.

«Судья постановил удалить из зала обвиняемого Шадида Губашева, так как он пытался донести до присяжных информацию, которую, по закону, им нельзя оглашать», – сообщил Цакаев, слова которого цитирует РИА «Новости».

По словам адвоката, после такого решения в знак протеста против удаления Губашева из зала суда остальные подсудимые также отказались участвовать в процессе.

Сообщается, что суд обязал вернуть всех подсудимых в зал, кроме Шадида Губашева. Предполагается, что он не сможет участвовать в процессе до его допроса.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

По данным следствия, подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

Москва, Светлана Антонова

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