Бывший мэр Сергиева Посада отправлен за решетку на 8 лет / Костромской суд ужесточил ему наказание

Публикации за 03.03.17

Костромской областной суд в апелляционном порядке ужесточил приговор бывшему главе подмосковного Сергиева Посада Виктору Букину, который обвинялся в получении крупной взятки. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Костромской области, теперь ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение 2 лет.

Ранее приговором Свердловского районного суда Костромы экс-мэру Сергиева Посада было назначено наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком 10 лет. Не согласившись с приговором суда в части назначения чрезмерно мягкого наказания, государственный обвинитель внес апелляционное представление.

По версии следствия, осужденный, являясь главой муниципального образования, заведомо зная о необходимости исполнить вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Московской области о взыскании с администрации городского поселения в пользу коммерческого предприятия задолженности в сумме более 47,8 млн рублей, в мае 2015 года потребовал от директора коммерческой фирмы ООО «Юридическое партнерство «Центр» передать взятку в виде денежных средств в размере 50% от суммы задолженности за реальное исполнение судебного решения.

«Для реализации преступного умысла осужденный привлек посредника – начальника юридического отдела администрации городского поселения Сергиев Посад. При получении части денежных средств в размере 6 млн рублей юрист задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Костромской области на территории города Костромы», – отмечается в сообщении прокуратуры.

Виктор Букин стал главой Сергиева Посада 22 мая 2014 года после досрочных выборов. 17 декабря 2015 года Совет депутатов досрочно прекратил его полномочия.

Кострома, Анастасия Смирнова

Кострома. Другие новости 03.03.17

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