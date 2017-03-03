На пути к бюджетному кризису: минфин планирует скупать валюту каждый день на 3,2 млрд рублей

Публикации за 03.03.17

Министерство финансов рассчитывает, что в марте нефтегазовые доходы превысят запланированный в бюджете объем на 91,9 млрд рублей. В этой связи и с учетом низких доходов от экспорта энергоресурсов по итогам февраля ведомство Антона Силуанова намерено с 7 марта по 6 апреля 2017 года купить валюту на 70,5 млрд рублей, то есть ежедневно на 3,2 млрд рублей.

Как говорится в сообщении Минфина, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам февраля от запланированного объема составило -21,4 млрд рублей. «Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в феврале оказался ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития России. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки», – отмечает министерство.

При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше.

Предполагается, что приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

Ранее аналитики предполагали, что выход Минфина на валютный рынок может ослабить российский рубль и поднять курс доллара до 65 рублей, однако сохраненная Банком России ключевая ставка на высоком уровне (10% годовых) позволила активизироваться валютным спекулянтам для проведения высокодоходных финансовых операций. В итоге планируемая Минфином плавная девальвация рубля на 10% провалилась.

Стоит отметить, что в федеральном бюджете предусмотрены нефтегазовые доходы, исходя из стоимости «черного золота» в $40 за баррель, а курс доллара заложен на уровне 67,5 рубля. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,4067 рубля, евро – 61,5198. На бирже американская валюта подорожала до 59 рублей, а европейская – до 62.

В нынешней ситуации это означает, что бюджет очевидно недополучает запланированные средства, а Минфин и ЦБ провоцируют бюджетный кризис, выводя из госказны «излишек» нефтегазовых доходов.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.03.17

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