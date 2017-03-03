Силуанов: Минфин копит валюту по привлекательному курсу для выполнения бюджетных обязательств

Публикации за 03.03.17

Министр финансов РФ Антон Силуанов, подчиненные которого ранее высказывались за ослабление курса рубля, сегодня назвал текущий курс отечественной валюты привлекательным для накоплений и исполнения валютных обязательств бюджета.

«Сейчас на рынке сложился привлекательный с точки зрения исполнения валютных обязательств бюджета курс рубля. Поэтому мы с начала марта начали накапливать на счетах Казначейства ликвидность в иностранной валюте», – сказал Силуанов, слова которого цитирует «Прайм».

По его словам, «накопление этой валютной ликвидности не связано с дополнительными нефтегазовыми доходами».

«Это те средства, которые нам необходимы для исполнения текущих обязательств бюджета в иностранной валюте в 2017 году», – добавил министр.

Как сообщал «Новый День», в марте Минфин с помощью Банка России намерен выкупить валюту на 70,5 млрд рублей в рамках исполнения так называемого «бюджетного правила», которое предполагает изъятие из бюджета «дополнительных» нефтегазовых доходов свыше $40 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.03.17

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