Из России законно «утек» 1 трлн рублей

Публикации за 03.03.17

За последние три года в результате мнимых внешнеэкономических сделок за рубеж выведено около 1 трлн рублей. Об этом сообщил на заседании коллегии Федеральной таможенной службы аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

«Задача таможенной службы, чтобы эта лазейка – за три года ушло за рубеж, ушло около триллиона рублей по этим сделкам – была закрыта», – сказал Штогрин, слова которого цитирует RNS.

Аудитор отметил, что по этому вопросу Совет безопасности давал поручения, в том числе касающиеся внесения изменений в законодательство. В числе исполнителей – Центральный банк, ФТС и другие органы.

«Вы должны проявить настойчивость, инициативу, чтобы такая лазейка, которая позволяет безнаказанно выводить деньги за рубеж, – ведь это, как правило, будем говорить, бандитские, незаконные деньги, – была закрыта», – отметил Штогрин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.03.17

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