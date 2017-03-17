Госдума займется «нечестными» выборами в Подмосковье

Публикации за 17.03.17

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления изучить ситуацию, связанную с выборами депутатов Совета депутатов Рузского городского округа Московской области первого созыва, которые намечены на 26 марта.

Вопрос был оперативно вынесен на рассмотрение комитета после заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что избирательная кампания в этот Совет проходит нечестно, передает «Интерфакс».

Участие в заседании комитета принимают представители правительства Московской области, Рузского района, Центризбиркома и правоохранительных органов.

Глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР) сообщил, что список ЛДПР был снят с выборов, так как несколько входящих в него претендентов на мандат отказались от участия в выборах в Совет депутатов Рузского городского округа. Ряд обращений либерал-демократов по поводу допущенных нарушений в соответствующие структуры остался без ответа, и в партии трактуют ситуацию как нарушение избирательных прав.

Заявления об исключении из списка были поданы кандидатами в один день, и в ЛДПР считают, что это была спланированная акция, направленная на снятие партии с выборов. Всего в списке было 11 человек, семь из них снялись с выборов.

Диденко считает целесообразным пересмотреть ныне действующую норму закона о необходимости снимать список партии с выборов, если из него исключаются более 50% кандидатов. Он заявил, что было бы правильно либо смягчить эту норму, либо вовсе отказаться не нее, поскольку эта норма ущемляет интересы партий.

Москва, Анастасия Смирнова

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