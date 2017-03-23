Выборы-2018: Путин примерит маску «мудрого архитектора» / Оппозиции позволено хорошо подготовиться к главной избирательной кампании

Публикации за 24.03.17

Президентская кампания 2018 года в России может пойти по нескольким сценариям, в том числе, проблемным для действующего президента РФ Владимира Путина. Как говорится в докладе коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», против действующего главы государства могут сыграть не только ухудшение социально-экономической обстановки в стране, но и хорошая готовность несистемной оппозиции к активным действиям.

Как считают политологи, накануне выборов-2018 возможно повторение стратегии оппозиции, которая применялась в кампании 2011 года – голосуй за любого другого кандидата: зачем голосовать за Путина, если он и так победит. В негативном сценарии наверняка будет обыгрываться и возраст президента РФ, которому в 2018 году будет 65 лет.

В числе основных рисков эксперты также называют возможную «войну интерпретаций» полученного результата по итогам голосования. Не исключено, неприятные для Кремля сюрпризы могут преподнести регионы, в которых экологический протест может трансформироваться в политический. Вероятно и обострение конфликтов в путинском «Политбюро 2.0», что может создать фон для снижения авторитета власти среди населения.

В докладе обращается внимание, что президентская кампания в России будет проходить также и на фоне высокого влияния внешней конъюнктуры с демонизацией Путина и его окружения и высокого риска обострения на украинском направлении.

В этих условиях, как считают политологи, существует большая вероятность, что выборы президента РФ пройдут либо по референдумному сценарию, либо будут связаны с тестированием молодых политиков. От выбора варианта будет зависеть и образ действующего главы государства, который на этот раз может представить перед избирателями либо в образе «архитектора новой России», приемлемом при участии в выборах лидеров думских партий, либо в имидже «правителя-учителя», если его оппонентами станут молодые политики, для которых Путин является наставником.

Эксперты также обращают внимание, что не исключены перестановки в правительстве РФ, поскольку отставки кабинета министров (реальные или объявленные) и номинация кандидата в премьеры происходили перед каждыми президентскими выборами, начиная с 2004 года. Впрочем, политологи отмечают, что у действующего премьера Дмитрия Медведева есть несколько плюсов, которые могут позволить ему сохранить за собой пост главы правительства. Одним из главных факторов его устойчивости является подтвержденная высокая личная лояльность Путину.

Так или иначе, существует вероятность того, что после презентации новой стратегии развития России, которая запланирована на май 2017 года, в январе 2018 года президент РФ все же представит обществу свою обновленную команду.

При этом высокий рейтинг поддержки Путина и большой запас прочности делают ключевым вопрос не результата выборов, а содержания и кадрового наполнения следующего срока президента, – говорится в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

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