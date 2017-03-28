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Публикации за 28.03.17

Фигуранты дела об убийстве Немцова полностью отрицают обвинения

Фигуранты дела об убийстве Немцова полностью отрицают обвинения

Фигурант громкого уголовного дела об убийстве Бориса Немцова Хамзат Бахаев заявил, что имеет алиби на момент убийства. На допросе в Московском окружном военном суде он полностью отрицал обвинения в причастности к резонансному преступлению.

«К этому преступлению не имею никакого отношения. Это был обычный день, я проснулся в обед. Основных дел не было у меня, вечером надо было ехать в Москву встретить жену с работы. Я встретил ее у метро Кунцевская около 12 часов ночи», – цитирует Бахаева РИА «Новости».

Подсудимый подчеркнул, что не был знаком с находящимся в розыске предполагаемым организатором убийства Русланом Мухудиновым и с подорвавшимся при задержании Бесланом Шивановым. С остальными подсудимыми он общался редко. Бахаев также опроверг доводы следствия, что он собирал информацию о Немцове и возил других обвиняемых на своей машине. По его словам, о готовящемся преступлении ему никто не сообщал и не просил содействия.

Другой фигурант дела – Шадид Губашев также заявил о своей невиновности. «Если бы кто-то задумал такое сделать, я бы убежал от этого человека подальше. Я не знал этого человека, может, слышал по телевизору, но не знал. Никто мне не передавал никакую информацию о нем, и я не просил», – сказал он в суде.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

По данным следствия, подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

В начале марта фигуранты дела устроили в суде бунт, после того, как из зала был удален Губашев, который «пытался донести до присяжных информацию, которую, по закону, им нельзя оглашать».

В знак протеста против удаления Губашева из зала суда остальные подсудимые также отказались участвовать в процессе.

Москва, Мария Вяткина

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