Фигуранты дела об убийстве Немцова полностью отрицают обвинения

Публикации за 28.03.17

Фигурант громкого уголовного дела об убийстве Бориса Немцова Хамзат Бахаев заявил, что имеет алиби на момент убийства. На допросе в Московском окружном военном суде он полностью отрицал обвинения в причастности к резонансному преступлению.

«К этому преступлению не имею никакого отношения. Это был обычный день, я проснулся в обед. Основных дел не было у меня, вечером надо было ехать в Москву встретить жену с работы. Я встретил ее у метро Кунцевская около 12 часов ночи», – цитирует Бахаева РИА «Новости».

Подсудимый подчеркнул, что не был знаком с находящимся в розыске предполагаемым организатором убийства Русланом Мухудиновым и с подорвавшимся при задержании Бесланом Шивановым. С остальными подсудимыми он общался редко. Бахаев также опроверг доводы следствия, что он собирал информацию о Немцове и возил других обвиняемых на своей машине. По его словам, о готовящемся преступлении ему никто не сообщал и не просил содействия.

Другой фигурант дела – Шадид Губашев также заявил о своей невиновности. «Если бы кто-то задумал такое сделать, я бы убежал от этого человека подальше. Я не знал этого человека, может, слышал по телевизору, но не знал. Никто мне не передавал никакую информацию о нем, и я не просил», – сказал он в суде.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой.

По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске, предложил обвиняемым в заказном убийстве Зауру Дадаеву, Шадиду Губашеву, Анзору Губашеву, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву 15 млн рублей за убийство политика.

По данным следствия, подельники тщательно готовились к преступлению, изучали привычки политика и пути маршрута. Непосредственным исполнителем убийства в СКР называют Дадаева.

В начале марта фигуранты дела устроили в суде бунт, после того, как из зала был удален Губашев, который «пытался донести до присяжных информацию, которую, по закону, им нельзя оглашать».

В знак протеста против удаления Губашева из зала суда остальные подсудимые также отказались участвовать в процессе.

Москва, Мария Вяткина

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