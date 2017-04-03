В Москве аферисты обманули многодетные семьи на 160 млн рублей

Публикации за 03.04.17

В Москве аферисты обманули многодетные семьи более чем на 160 млн рублей под видом оказания помощи в получении жилья. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, руководительница столичного агентства недвижимости, притворяясь официальным представителем одной из государственных организаций, предлагала малообеспеченным семьям услуги по оформлению документов и совершению других действий, необходимых для получения субсидии и постановки на очередь на получение квартиры. От граждан требовалось отсутствие 100% собственности на территории столицы и внесение на счет денежных средств в сумме от 1,6 до 2 млн рублей. Ущерб от действий злоумышленницы и ее подельников составил более 160 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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