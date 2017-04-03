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Публикации за 03.04.17

Авария в Подмосковье: один погибший, двое пострадавших

Авария в Подмосковье: один погибший, двое пострадавших

Двое человек получили телесные повреждения и один погиб в результате ДТП с участием двух автомашин и грузового автомобиля на Минском шоссе в Московской области, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

Сообщается, что накануне вечером в районе 64 километра Минского шоссе водитель легкового авто Mitsubishi допустил столкновение с большегрузным автомобилем МАN, двигавшимся в попутном направлении, после чего вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с другой легковой иномаркой Nissan.

В результате этого происшествия водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП, а его пассажир получил ранения. Серьезные травмы также получил водитель второй легковушки. Оба пострадавших были в экстренном порядке доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

На данный момент по факту аварии проводятся соответствующие проверки.

Москва, Алексей Васильев

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