Протестный потенциал в России слишком преуменьшен

Публикации за 03.04.17

Массовый протест в России, который произошел 26 марта, показал, что традиционные социологические инструменты не способны диагностировать подобные выступления. При этом протестный потенциал в стране, как оказалось, вовсе не исчерпан. Об этом говорится в докладе «Брекзит-эффект в российской политической системе?», подготовленном экспертами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Как считают авторы доклада, протестные события 26 марта показали, что до России «докатилась антиэлитистская волна, которая в последние годы проявила себя в крупнейших западных демократиях». Неожиданным образом это подтверждает тот факт, что Россия, несмотря на санкции, – часть глобального мира. При этом интересно, что правящие элиты в разных странах, в том числе в Кремле, допускают типовые ошибки в своей коммуникационной стратегии.

«Ухудшение экономической ситуации для отдельных групп населения накладывается на развитие современных средств коммуникации, которые позволяют страдающим стратам наблюдать демонстративно высокий уровень потребления правящих элит и отдельных привилегированных групп населения, не спешащих затянуть вслед за ними пояса. Контроль над традиционными СМИ уже не обеспечивает возможность управления электоральным поведением и протестной активностью, поскольку существуют альтернативные каналы доставки сигнала», – говорится в докладе.

Эксперты также обратили внимание, что разрыв содержательного наполнения официозных и неофициальных медиа создает проблему доверия к мэйнстримным СМИ и статусным фигурам, и развитие этих тенденций способствует мультипликации Брекзит-эффекта, под которым нужно понимать неожиданные и громкие провалы коммуникационной стратегии власти, казавшейся безупречной еще несколько лет тому назад.

В то же время проблема выплеска протестных настроений, как в виде голосования за несистемных политиков, так и в виде акций недовольства, в том, что он трудно диагностируется традиционными социологическими инструментами.

По оценке авторов доклада, массовости митингов 26 марта добавила локальная повестка, связанная с непопулярностью региональных и городских властей, ростом тарифов ЖКХ, а также экологическими проблемами и нерешенными кризисными ситуациями с дольщиками и вкладчиками.

«В результате протестов 26 марта образовалась информационная волна, которую стало невозможно игнорировать. Внезапно оказалось, что потенциал протеста не выбран», – считают эксперты.

По их мнению, результатом применения неэффективной коммуникативной стратегии оппонирования стало усиление политических рисков, которые заключаются в возможном совмещении протестных настроений совершенно разных социальных групп, а также в объединении либерально-демократического и лево-социального протестных движений.

Впрочем, как отмечается в докладе, в данный момент протесты в России не являются критическим риском для власти. Базовым ресурсом устойчивости системы является высокий рейтинг первого лица – президента РФ Владимира Путина, который пока вытягивает за собой и рейтинги остальных представителей власти.

Однако постепенное исчерпание эффекта «крымского консенсуса» ставит вопрос о содержательной повестке следующего срока главы государства и привлекательном образе будущего, полагают эксперты.

В то же время авторы доклада считают, что уверенность в высоком запасе прочности системы провоцирует представителей правящей элиты (включая членов ближайшего круга президента – Политбюро 2.0) на апелляцию к протестным группам в процессе выяснения отношений между собой. При этом консолидация парламентских партий в «единую партию власти» оголяет протестный фланг и даёт возможность прорыва на него несистемных фигур.

Москва, Анастасия Смирнова

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