В Подмосковье лихачей на BMW ловили со стрельбой

Публикации за 03.04.17

Сотрудники подмосковной полиции были вынуждены применить табельное оружие для задержания нарушителей на автомобиле марки BMW в Клинском районе, передает «Лайф».

Инцидент произошел на трассе А-108. Сотрудники ДПС заметили иномарку, водитель которой допустил грубое нарушение правил дорожного движения. При этом он проигнорировал требование стражей порядка об остановке, что вынудило их организовать преследование.

Автомобиль нарушителя остановился на дороге Лотошино – Суворово – Клин, из его салона выбежали двое мужчин, которые предприняли попытку скрыться. С целью задержания убегавших инспекторы были вынуждены произвести в воздух несколько предупредительных выстрелов.

В итоге водитель был задержан и привлечен к административной ответственности. Как оказалось, на момент задержания он находился за рулем машины без водительских прав.

Однако пассажир все же сумел скрыться. На данный момент стражи порядка ведут его розыск.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 03.04.17

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