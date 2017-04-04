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Публикации за 04.04.17

В Москве педофил напал на 13-летнюю девочку

В Москве педофил напал на 13-летнюю девочку

В Москве совершено изнасилование 13-летней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, педофил напал на школьницу в подъезде и угрожал убийством, а после сексуального насилия скрылся.

ЧП произошло накануне. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Назначен ряд судебных экспертиз.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.17

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