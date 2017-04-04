«Народное достояние»: «Газпром» хочет взвинтить цены на газ для населения

Публикации за 04.04.17

Отечественный газовый монополист – «Газпром» добивается повышения стоимости газа внутри России. Для бытовых потребителей рост может составить до 20% после уравнивания оптовых цен на «голубое топливо» для населения и промышленности.

Об этом говорится в письме заместителя председателя правления «Газпрома» Валерия Голубева к заместителю министра энергетики Кириллу Молодцову, которое цитирует РБК.

«Должно быть обеспечено поэтапное выравнивание оптовых цен на газ для последующей реализации населению с оптовыми ценами на газ для промышленных потребителей. Задачу можно решить за счет более высоких темпов роста цен на газ для населения с одновременным внедрением механизма адресной помощи малоимущим категориям потребителям за счет федерального, регионального и местного бюджетов», – пишет Голубев.

Сейчас цены на газ для промышленности заморожены с июля 2015 года, а для населения продолжают ежегодно расти на величину чуть ниже инфляции, напоминает аналитик Vygon Consulting Антон Рубцов. В частности, в 2016 году газ для населения в Москве подорожал до 3 631 рубля за 1 тыс. куб. м (рост 6% к июлю 2015 года). Минимальная цена для промышленности в Москве составляет за 1 тыс куб м 4 370 рублей. Таким образом повышение цен для бытовых потребителей может составить порядка 20%.

Стоит отметить, что подобные планы были озвучены министерством экономического развития РФ еще в 2013 году. Тогда правительственные чиновники обещали с 2017 года ускорить рост тарифов для населения на газ на уровень инфляции плюс 20%. Таким образом планировалось довести внутренние цены на «голубое топливо» до общеевропейского уровня.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 04.04.17

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