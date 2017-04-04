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Публикации за 04.04.17

В Подмосковье бывшие уголовники после ДТП избили и ограбили виновников аварии

В Подмосковье бывшие уголовники после ДТП избили и ограбили виновников аварии

В Подмосковье бывшие уголовники попали в ДТП, после чего напали на виновников аварии, избив и ограбив их, передает со ссылкой на Росгвардию.

Сообщается, что стражам порядка поступила информация о ДТП в районе подмосковной деревни Подольниха. Потерпевшие, которые оказались жителями Московской и Омской областей, рассказали прибывшим сотрудникам правоохранительных органов, что при выезде из лесного массива не заметили автомобиль, который двигался на высокой скорости. В результате произошла авария. Сразу после этого к виновникам ДТП подошли двое разозленных мужчин из второго автомобиля и нанесли несколько ударов потерпевшим в районе груди и головы, еще один нападавший запрыгнул с ногами на их автомобиль, тем самым, повредив капот и крышу транспортного средства.

Впрочем, нападавшим показалось мало и этого, поэтому они решили отобрать у граждан личные вещи – телефоны, планшет, документы и деньги, после чего сели в свой автомобиль и скрылись.

Пока стражи порядка пытались выяснить обстоятельства происшествия, автомобиль с подозреваемыми снова появился в этом месте. Требование об остановке мужчины проигнорировали, поэтому было организовано преследование, в ходе которого машина подозреваемых потеряла управление и вылетел за пределы дорожного полотна. В итоге были задержаны двое мужчин – 25-летний и 35-летний ранее судимые граждане, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

Москва, Алексей Васильев

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